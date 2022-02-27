برلماني: قانون التأمين الموحد يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون التأمين الموحد الذي سيناقشه المجلس اليوم الأحد، يحقق العديد من الاهداف ا أبرزها خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد هاشم في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

وأشار إلى أن صناعة التأمين تساهم في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل، لافتًا إلى أن القانون يساعد في وضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد.

وأضاف: "للمرة الأولى يصبح لدى سوق التأمين المصري، قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية".

ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.​