ألمانيا تعتزم إغلاق مجالها الجوي مع روسيا

أفاد متحدث باسم وزارة النقل الألمانية وكالة فرانس برس، السبت، بأن برلين تريد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال المتحدث إن «وزير النقل فولكر ويسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية»، و«أمر باتخاذ الترتيبات اللازمة إعدادا لذلك». وتنضم ألمانيا بذلك إلى بولندا وتشيكيا وإستونيا وبلغاريا التي أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية. وبدأت موسكو بدورها منع الطائرات الآتية من تلك الدول من عبور مجالها الجوي. من جهتها، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، السبت، تعليق رحلاتها إلى روسيا وعبرها.



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