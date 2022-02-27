روسيا تغلق مجالها الجوي أمام البلطيق وسلوفينيا

أعلنت روسيا، الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوي الروسي.