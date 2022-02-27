عمليات إنزال جوي روسي غرب كييف

وقال محافظ مدينة ميكولايف أوبلاست، فيتالي كيم، إن الدبابات الروسية هاجمت المدينة، وكانت تتحرك في طرقاتها، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في كييف. وذكر أن الاشتباكات تواصلت في مدينة خاركيف ومحيطها شمال شرقي أوكرانيا، في وقت تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن انقطاع الكهرباء عن محطة القطار المركزية في كييف بسبب الاشتباكات.
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