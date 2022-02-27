عمليات إنزال جوي روسي غرب كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية بأن الجيش الروسي ينفذ عمليات إنزال جوي جنوب غرب كييف. وسمع دوي إطلاق نار في وسط العاصمة كييف، غير بعيد عن المباني الحكومية، كما دوت صفارات الإنذار مجددا في المدينة.

وقال محافظ مدينة ميكولايف أوبلاست، فيتالي كيم، إن الدبابات الروسية هاجمت المدينة، وكانت تتحرك في طرقاتها، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في كييف. وذكر أن الاشتباكات تواصلت في مدينة خاركيف ومحيطها شمال شرقي أوكرانيا، في وقت تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن انقطاع الكهرباء عن محطة القطار المركزية في كييف بسبب الاشتباكات.