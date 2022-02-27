شركة لوفتهانزا تغلق رحلاتها إلى روسيا

أعلنت شركة لوفتهانزا للطيران، وهي الأكبر في أوروبا، السبت، تعليق جميع رحلاتها إلى روسيا وعبرها لمدة سبعة أيام، بسبب غزو الجيش الروسي لأوكرانيا.
وصرح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس السبت بأن «لوفتهانزا لن تستخدم المجال الجوي الروسي للأيام السبعة المقبلة» و«سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى روسيا خلال هذه الفترة».
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