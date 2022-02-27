لاعب التنس ستاخوفسكي ينضم إلى الجيش الأوكراني

قال لاعب كرة المضرب الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي، السبت، إنه انضم إلى قوات الاحتياط العسكرية لبلاده لمحاربة الغزو الروسي.

وأكد ستاخوفسكي، ابن الـ36 عاماً، الذي كان احتل المرتبة 31 في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين وهزم السويسري روجيه فيدرر على ملعب ويمبلدون الرئيسي عام 2013، أنه بمجرد أن يساعد زوجته وطفله في الوصول إلى بر الأمان في المجر، سيكون سعيداً لتلبية نداء وطنه لحمل السلاح.

وصرّح لشبكة «سكاي نيوز»: «بالطبع، سأقاتل، هذا هو السبب الوحيد الذي أحاول العودة إلى أوكرانيا من أجله».

وأضاف «لقد تسجلت في قوات الاحتياط الأسبوع الماضي، ليس لديّ خبرة عسكرية، ولكن لديّ خبرة في السلاح الفردي».

وأردف «والدي وأخي جراحان وهما متوتران، لكني أتحدث إليهما كثيراً، ينامان في القبو».