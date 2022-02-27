فرنسا تدعم أوكرانيا بمعدات عسكرية

قررت الرئاسة الفرنسية تسليم مزيد من المعدات العسكرية الدفاعية إلى أوكرانيا لدعمها ضد غزو الجيش الروسي، وأوضحت الرئاسة أنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون تقرر تسليم معدات دفاعية إضافية إلى السلطات الأوكرانية بالإضافة إلى دعم بالوقود، وستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا حيث ستعلن عن إجراءات جديدة بحقها تتصل بنظام سويفت.



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