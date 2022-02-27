شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آلاف الأوكرانيين يحتشدون بمحطة القطار للهروب من جحيم الحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول،عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتشاد آلاف الاوكرانيين في محطة القطار هربا من جحيم الحرب.

وقبل قليل، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيشين الأوكراني والروسي في خاركيف، وفق تقارير إعلامية.

وفي وقت سابق، أعلن الإليزيه، أن فرنسا ستتخذ إجراءات مضادة للدعاية الإعلامية الروسية، مضيفا أن فرنسا سترسل أسلحة دفاعية إلى كييف لصد الغزو الروسي.

وأبدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ترحيبه بقرار ألمانيا إرسال أسلحة جديدة لبلاده.

وقال الرئيس الأوكراني بعد الإعلان الألماني عن تزويد كييف بأسلحة: “التحالف المضاد للحرب يتحرك”.

يذكر أن مجلس الأمن فشل في تمرير مشروع قرار يدين الأوضاع، حيث أسقط الفيتو الروسي مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.