شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. مقتل وإصابة 15 بإطلاق نار في لاس فيجاس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شرطة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بالرصاص في حادث إطلاق نار داخل صالة لتدخين الشيشة.

وأوضح النقيب دورى كورين إن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 3:15 صباحا، وتشير المعلومات الأولية إلى وجود حفلة دخل خلالها شخصان في مشادة وتبادلا إطلاقا للنار، مما أصاب عدة أشخاص.

وقال كورين للصحفيين إنه لم يتم القبض على أي شخص ولم تتوفر على الفور أوصاف مشتبه بها، لكن السلطات لا تعتقد أن هناك أي خطر على عامة الناس.

وأفاد بأن الشرطة ذهبت إلى المحل المذكور بعد تلقيها عدة مكالمات برقم 911، ويعمل المحققون على تحديد أنواع الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار.