شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقون غدا لبحث أزمة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع آخر خاص لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الأحد، في ظل هجوم روسيا المستمر على أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يتمخض الاجتماع المقرر عقده في الساعة السادسة مساء (1700 يتوقيت جرينتش) عن مزيد من الإجراءات لمساعدة أوكرانيا.

وكتب عبر موقع تويتر: "سأعقد اجتماعا افتراضيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا في الساعة 1800 لتبني المزيد من الإجراءات دعما لأوكرانيا ضد العدوان الذي تشنه روسيا".

وأضاف بوريل: "سأقترح حزمة من المساعدات الطارئة للقوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتهم في قتالهم البطولي".