شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 قتيل وتدمير 102 دبابة و536 عربة مدرعة.. أوكرانيا تكشف خسائر فادحة لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، يوم السبت، عن “حصيلة ثقيلة” لخسائر الجيش الروسي في اليوم الثالث للغزو الروسي لبلاده.

وبحسب المندوب الأوكراني، فإن 3500 جندي روسي لقوا حتفهم ، بينما تم تدمير 102 من الدبابات الروسية و536 عربة مدرعة و15 من قطع المدفعية و14 طائرة عسكرية مقاتلة و8 مروحيات، إضافة إلى نظام صاروخي من طراز “بوك 1”.

وفي السياق نفسه، قال كيسليتسيا إن بلاده طلبت من هيئة الصليب الأحمر تسهيل إعادة جثث الآلاف من الجنود الروس الذين قتلوا في أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس زيلنسكي قدم طلبا للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أنه “من حق ذوي الجنود الروس دفنهم بكرامة، لا تسمحي لبوتين بإخفاء حجم المأساة”.