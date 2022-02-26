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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قوات أوكرانية تشارك الجيش الروسي حماية محطة نووية بعد السيطرة عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت وسائل إعلام روسية، فيديو لمشاركة قوات خاصة أوكرانية لقوات من الجيش الروسي، في حماية محطة “تشيرنوبيل” الكهروذرية شمال أوكرانيا.
وحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد “جرى الاتفاق مع أفراد الكتيبة المستقلة الخاصة بحراسة المحطة الكهروذرية حول الضمان المشترك لأمن المفاعل والقبة العازلة وخزان الوقود النووي المنضّب”.
وأشار البيان إلى أن موظفي المحطة يواصلون أنشطتهم بمتابعة مستوى الإشعاع في المنطقة والصيانة الروتينية للمحطة.
ولفتت الدفاع الروسية إلى أن العمل المشترك بين العسكريين الروس والأوكرانيين يمثل ضمانا ضد أي محاولة قد يتخذها “القوميون المتطرفون أو منظمات إرهابية أخرى”، للاستفادة من الوضع في البلاد لتدبير استفزاز نووي.
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