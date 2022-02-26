شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هروب قوات من الجيش الروسي تاركة راجمات صواريخ وأليات عسكرية قرب خاركوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام وحسابات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لآليات عسكرية وراجمات صواريخ روسية، على مشارف مدينة خاركوف في أوكرانيا، بعدما تركها قوات من الجيش الروسي وفروا هاربين بسبب مقاومة الجيش الأوركراني ودعم المقاومة الشعبية من المواطنين.

وكان مسؤول أوكراني، أفاد بوقوع اشتباكات شرسة في مدينة خاركوف ومحيطها، وذلك حسبما أفادته فضائية “العربية”.

ويُشار الى أنّ الهجوم الروسي من الشمال الشرقي، اتجه جنوبًا نحو مدينة خاركوف وهي أكبر ثاني مدينة بعد كييف، حيث يُتوقّع أنّ تتجه القوات الروسية عبر شبكة من الطرق للوصول الى مدينتي كراسنوهارد ونيبروبيتروفيسك الواقعة على نهر دنيبر والسيطرة على الخط بين خاركوف ونيبروبيتروفيسك وصولا الى خيرسون سيؤمن امتداد بري واسع بين الاراضي الروسية مع جزيرة القرم عبر لوهانسك ودونيتسك.