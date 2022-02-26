شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طفلة هندية تقصف جبهة صحفي تنمر عليها لارتدائها «الحجاب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

بلغة إنجليزية متكسرة مشوبة بكلمات عربية (إسلامية)، استطاعت طفلة مسلمة تلبس الحجاب أن تفحم صحفيا، أجرى معها حوارا مصورا انتشر سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عندما سألها: لماذا أهلك يضطهدونك بارتداء الحجاب؟!

وبمنتهى العفوية والبساطة، قالت له الطفلة الهندية الجميلة، ممكن أن تعطيني هاتفك الجوال، وبعد استنكار منه وأخذ ورد، أعطاها هاتفه الجوال؛ وكانت المفاجأة!!

أخذت الطفلة الجوال من يديه، ثم قامت بنزع الجراب الخاص بالجوال، ثم وجهت له هذا السؤال: لماذا تضطهد هاتفك بهذا الجراب وتفسد جمال الهاتف؟

فرد عليها ببداهة: أنا لا أفسده بل أحميه لأنه ذو قيمة!

فقالت له: ألا ترى أنه بنفس هذه الطريقة.. يضطهدنا الله في ارتداء الحجاب؛؛ فإن الله عز وجل يحمينا لأننا ذو أهمية كبيرة.. هل فهمت!!

وهنا لم يستطع الصحفي إلا أن يقول: نعم فهمت كثيرا.. شكرا لك.

وكانت الهند خلال الأسابيع الماضية على موعد مع اضطهاد واسع للحجاب، حيث قامت السلطات الهندية الممثلة في حزب الشعب (الهندوسي) بافتعال أزمة كبيرة في البلاد، بعدما حظرت دخول الفتيات المسلمات المحجبات من دخول المدارس والجامعات.