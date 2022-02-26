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السفارة الأوكرانية في إسرائيل تحاول تجنيد مرتزقة «للدفاع عن سيادة أوكرانيا»

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الشارقة - اميمة ياسر -    

نشرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل بياناً، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، تهدف من خلاله إلى تجنيد مرتزقة لقتال الجيش الروسي، تحت مسمى "الدفاع عن سيادة أوكرانيا".

وبحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، قالت السفارة في بيانها: "إلى أبناء الوطن الأعزاء، الإخوة وجميع المواطنين الإسرائيليين المهتمين وأبناء الدول الأخرى الموجودين حاليا في إسرائيل، بدأنا في تشكيل قوائم المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في الأعمال القتالية ضد المعتدي الروسي".

ووضعت السفارة بريداً إلكترونياً في خدمة من أسمتهم "المتطوعين للدفاع عن سيادة أوكرانيا" لتسجيل أسمائهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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