شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية تشيد بالطفرة النوعية لمشاريع البنية التحتية: تمثل نقلة للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالطفرة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي فيما يخص مشاريع البنية التحتية، واصفة أعمال الإنشاء بأنها نقلة نوعية للدولة.

وقالت مرثا محروس، إنه في ظل تخبط الأوضاع في معظم الدول، تسعي الدولة المصرية جاهدة لتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار علي كافة المستويات داخل الدولة وخارجها، مشيرة الى أن مصر الان قادرة علي استغلال الفرصة بشكل إيجابي بمشاركتها البناءة في تحقيق أهداف التنمية والسلام علي المستوي العالمي مما يعزز علاقتها بالدول.

وأشارت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، إلى كلمة الرئيس السيسي في المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا فيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها الدولة، مؤكدة أن الدولة تعرف جيدا أين تتواجد نقاط الضعف التي تعرقل الطريق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية، لافتة الى أن أجهزة الدولة تضع خطة محكمة لتخطي هذه المعوقات وأن الدليل المشاريع الجديدة التي تظهر يوميا إلي النور، بجانب المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وذكرت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التناغم يحقق الاستقرار ويساعد علي إنجاز أكبر قدر من المشاريع ويجعلنا نري ملامح الجمهورية الجديدة.