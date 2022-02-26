سقوط حطام صاروخين أوكرانيين على المنازل في دونيتسك

قالت قوات الدفاع في جمهورية دونيتسك إن حطام صاروخين تكتيكيين «توتشكا أو» أوكرانيين سقطا على منازل في دونيتسك وتسببا بأضرار مادية.

وأكد المصدر أن وحدات الدفاع الجوي في الجمهورية تمكنت صباح اليوم السبت من اعتراض صاروخين من طراز «توشكا-أو» التكتيكية، وبفضل ذلك لم ينفجرا وفقط تسبب سقوطهما بأضرار لعدة مبان.

من جانبها قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إن قوات أوكرانية قصفت المركز السكني غورلوفكا بقذائف صاروخية مضادة للدروع. وأضاف الممثلية: «بعد حلول الساعة 03.10 تم تسجيل قصف من جانب مجموعة مسلحة أوكرانية، باتجاه المركز السكني مايورسك والمركز السكني جورلوفكا.

وخلال القصف تم إطلاق 6 قنابل آر بي جي، كما تم استخدام رشاشات ثقيلة».

قال ممثل جمهورية لوجانسك في المجموعة الفرعية الإنسانية في دونباس روديون ميروشنيك، إن 7 أشخاص في دونيتسك ولوجانسك لقوا حتفهم بقصف أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف ميروشنيك: «خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفر قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين وجميعهم من المدنيين».