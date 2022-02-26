روسيا تدمر سدا أوكرانيا

وفي تصريحات لوكالة «نوفوستي» قال أكسيونوف إن خبراء وزارة الدفاع الروسية قاموا بتدمير السد الذي تم بناؤه بتوجيه من سلطات أوكرانيا عام 2014 في إطار ردود أفعالها على عودة القرم للسيادة الروسية، والذي كان يمنع مياه نهر دنيبر الأوكراني من الوصول إلى شبه الجزيرة عبر قناة شمال القرم. وأضاف أن الأعمال جارية لإعادة وصول مياه دنيبر إلى القرم.
وأمس الجمعة قام رئيس الجمهورية بتفقد حالة مجرى القناة من حدود شبه الجزيرة حتى موقع الأحواض المائية في منطقة كالانتشاك، والسد الإسمنتي.
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