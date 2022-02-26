إطلاق النار على جندي أوكراني حاول العبور إلى روسيا

أفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية بأن المتطرفين الأوكرانيين أطلقوا النار على جندي في القوات المسلحة الأوكرانية حاول العبور والعثور على ملجأ في الأراضي الروسية الحدودية.

وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: «أطلق ممثلو التشكيلات القومية (المتطرفة) من أراضي أوكرانيا النار على جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، كان يحاول اللجوء إلى روسيا من أجل عدم المشاركة في الأعمال العدائية».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أمس الجمعة أن مجموعة من المتطرفين الأوكرانيين قاموا بتفجير الجسور في اتجاهات معينة لمنع انسحاب القوات النظامية الأوكرانية.

ولفتت الوزارة إلى أن القوميين الأوكران يقومون بالتركيز على الجنود الأوكران المترددين، وفي حالة اتخذ أحد القادة العسكريين في الجيش النظامي الأوكراني قرارا بالانسحاب من الجبهة، فإنهم يشكلون عوائق في طريقهم لمنعهم من خلال تفجير الجسور.