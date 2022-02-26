الملياردير الروسي إبراموفيتش يتنحى عن رئاسة تشيلسي رسميا عقب حرب أوكرانيا

أعلن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، تنحيه عن منصبه وإسناد مهمة إدارة النادى لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية، وذلك على خلفية الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأصدر إبراموفيتش بيانًا رسميًا ذكر فيه «خلال ملكية نادي تشيلسي لمدة 20 عامًا تقريبًا، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى بناء المستقبل، بينما أيضًا نلعب دورًا إيجابيًا في مجتمعاتنا».

أضاف البيان «لطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة مصلحة النادي في الصميم. ما زلت ملتزمًا بهذه القيَم. لهذا السبب أعطي اليوم لـ أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية نادي تشيلسي. أعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين».

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ذا صن»البريطانية، فى وقت سابق إن بريطانيا قررت منع الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي من العيش في بريطانيا اعتراضًا على حرب روسيا ضد أوكرانيا.

أضافت، إن بريطانيا ترى أن إبراموفيتش مالك تشيلسي، جزءًا من عوامل التمكين الرئيسية لنظام فلاديمير بوتين الرئيس الروسي.