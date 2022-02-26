زيلنسكي يطالب بحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن

وكتب على تويتر «حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وتصنيف الأفعال والبيانات الروسية على أنها إبادة للشعب الأوكراني، والمساعدة في إيصال جثث الجنود الروس. هذا ما تطرقت إليه خلال حديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش».
وروسيا من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية والذين يملكون حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
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