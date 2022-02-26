أبو الفتوح في قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بتأييد قرار محكمة الجنايات الذي قضى بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح، و15 من «جماعة الإخوان» على قائمة الكيانات الإرهابية.

فقد قضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية، برئاسة المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات، الصادر في تاريخ 13 من يناير 2021، الذي قضى بـ«إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح، و15 من قيادات «جماعة الإخوان» على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية».

وتضم القائمة كلا من: «أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت، وإبراهيم منير من قيادات جماعة الإخوان المحظورة فى مصر، فضلا عن آخرين».

وقد طعن «أبو الفتوح» و6 آخرين من الصادر الحكم الجنائي عليهم على حكم محكمة النقض.