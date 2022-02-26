اختفاء ناشط إيراني انتقد المشروع قانون الإنترنت

اختفى ناشط إيراني بعد انتقاده لمشروع قانون مقترح من قبل المتشددين، لتطبيق سياسات الإنترنت شديدة التقييد، وفقا لما قالته عائلته أمس.

حيث اختفى حسين روناغي، المدون والناشط في حرية التعبير، منذ الأربعاء بعد أن انتقد مشروع قانون في البرلمان، للحد من الوصول إلى الإنترنت في البلاد، المعروف باسم «قانون حماية المستخدمين». وتعرض الاقتراح لانتقادات من قبل العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم ترد معلومات عن موقع روناغي أو حالته.

قرار النظام

وبينت وكالة ap تناقضات النظام الإيراني، الذي ذكر في السابق قول المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة، في مارس من العام الماضي، إن وسائل التواصل الاجتماعي في إيران «غير مقيدة» ولا ينبغي «الاستسلام للعدو».

ولكن في تغريدة حديثة، قال روناغي: «خطة الحماية كانت قرارًا اتخذه النظام بأكمله بناءً على طلب زعيم الجمهورية الإسلامية الذي قال: «يجب التحكم في المساحة الافتراضية».

وقال حسن شقيق روناغي، وهو أيضًا ناشط، في تغريدة على تويتر إن حسين اختطف، وإن شقيقه تلقى عدة مكالمات هاتفية من مجهول، في الأيام التي سبقت اختفائه.

كما قال إن شقيقه بحاجة إلى رعاية طبية، لأنه يعاني من أمراض تؤثر على العديد من أعضائه، بما في ذلك كليتيه.

وسائل إعلامية

كما ذكر رضا روناغي، والد الشقيقين، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية أجنبية، الأربعاء، إن خامنئي كان مسؤولاً بشكل مباشر عن حياة نجله.

بعد يوم من ظهور التقارير الأولى عن اختفائه، ادعى نشطاء حقوق الإنسان أن قوات الأمن دخلت منزل حسين روناغي، وأخذت جهاز كمبيوتر محمولا ودفاتر.

لم يتم الانتهاء بعد من صياغة تشريع الإنترنت المقترح، ولكن إذا تم تنفيذه في شكله الحالي، فقد يؤدي إلى تعطيل خدمات الإنترنت والمواقع الدولية - مثل Instagram - التي لم يتم حظرها بعد.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها اعتقال روناغي، في ديسمبر 2009، أثناء الاعتقالات الجماعية التي أعقبت الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات على مزاعم تزوير الناخبين، في إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد، تم القبض عليه بعد مناقشة السياسة في سلسلة من المدونات النقدية، التي تم حظرها في النهاية من قبل الحكومة.

- منعت الحكومة الإيرانية منذ فترة طويلة الوصول إلى العديد من المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي

- البرامج المحظورة في إيران:YouTube، وFacebook، Twitter، Telegram سابقا.

- Instagram و WhatsApp هما البرنامجان غير المحظورين حاليا.