YouTube تحرم قنوات روسية من تحقيق الدخل

سقوط حطام صاروخين أوكرانيين على المنازل في دونيتسك قالت قوات الدفاع في جمهورية دونيتسك إن حطام صاروخين تكتيكيين «توتشكا أو» أوكرانيين سقطا على منازل في دونيتسك وتسببا بأضرار... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 25 رجب 1443 هـ 25 رجب 1443 هـ

إطلاق النار على جندي أوكراني حاول العبور إلى روسيا أفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية بأن المتطرفين الأوكرانيين أطلقوا النار على جندي في القوات المسلحة الأوكرانية حاول العبور... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 25 رجب 1443 هـ 25 رجب 1443 هـ

روسيا تدمر سدا أوكرانيا أعلن رئيس القرم الروسية سيرجي أكسيونوف أن العسكريين الروس دمروا سدًا أقامته كييف على الجانب الأوكراني لقطع المياه عن شبه الجزيرة،... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 25 رجب 1443 هـ 25 رجب 1443 هـ

مدفيديف يهدد بمراجعة للعلاقات مع الدول التي فرضت عقوبات على روسيا حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من احتمال إجراء روسيا «مراجعة نهائية» للعلاقات مع الدول التي فرضت عقوبات... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 25 رجب 1443 هـ 25 رجب 1443 هـ

الملياردير الروسي إبراموفيتش يتنحى عن رئاسة تشيلسي رسميا عقب حرب أوكرانيا أعلن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، تنحيه عن منصبه وإسناد مهمة إدارة النادى لأمناء مؤسسة تشيلسي... لندن: الوكالات لندن: الوكالات 25 رجب 1443 هـ 25 رجب 1443 هـ

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