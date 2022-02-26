الارشيف / اخبار العالم

YouTube تحرم قنوات روسية من تحقيق الدخل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

9A5CD5C0-D172-4583-951D-8E4AF52E4D9A

سقوط حطام صاروخين أوكرانيين على المنازل في دونيتسك

قالت قوات الدفاع في جمهورية دونيتسك إن حطام صاروخين تكتيكيين «توتشكا أو» أوكرانيين سقطا على منازل في دونيتسك وتسببا بأضرار...

8376f89e2c.jpgموسكو: الوكالات
2de95ebd16.jpg25 رجب 1443 هـ
E0574EF5-EA97-47E1-8387-09A28E80FC75

إطلاق النار على جندي أوكراني حاول العبور إلى روسيا

أفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية بأن المتطرفين الأوكرانيين أطلقوا النار على جندي في القوات المسلحة الأوكرانية حاول العبور...

icon-byline.pngموسكو: الوكالات
icon-clock.png25 رجب 1443 هـ
9DF281A8-6522-4698-A938-8A32371484CC

روسيا تدمر سدا أوكرانيا

أعلن رئيس القرم الروسية سيرجي أكسيونوف أن العسكريين الروس دمروا سدًا أقامته كييف على الجانب الأوكراني لقطع المياه عن شبه الجزيرة،...

icon-byline.pngموسكو: الوكالات
icon-clock.png25 رجب 1443 هـ
8E815E02-8286-45A3-A113-9498644B57EA

مدفيديف يهدد بمراجعة للعلاقات مع الدول التي فرضت عقوبات على روسيا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من احتمال إجراء روسيا «مراجعة نهائية» للعلاقات مع الدول التي فرضت عقوبات...

icon-byline.pngموسكو: الوكالات
icon-clock.png25 رجب 1443 هـ
F8E4ADC2-03A6-4E90-80CF-29798C02F071

الملياردير الروسي إبراموفيتش يتنحى عن رئاسة رسميا عقب حرب أوكرانيا

أعلن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، تنحيه عن منصبه وإسناد مهمة إدارة النادى لأمناء مؤسسة تشيلسي...

icon-byline.pngلندن: الوكالات
icon-clock.png25 رجب 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر YouTube تحرم قنوات روسية من تحقيق الدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا