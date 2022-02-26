أوكرانيا تعلن عن حصيلة قتلى الروس على أراضيها

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية على لسان أحد مستشاريها مقتل وإصابة نحو 3500 جندي روسي في الهجوم على البلاد.

وأكد أوليسكي أريستوفيتش المستشار بالرئاسة الأوكرانية، أن الهجوم الروسي على العاصمة كييف “لا يحرز تقدما”.

من جانبه، أجرى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد خلاله على تعزيز المنظمة للمساعدات الإنسانية لكييف.

من جهته، قال ميخايلو بودولاك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني لرويترز، إن أوكرانيا أعدت موقفا تفاوضيا، لكنها واجهت شروطا تفاوضية غير عملية من روسيا.

وأضاف في رسالة “تصاعدت أمس العمليات القتالية للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية حتى الضربات الجوية والصاروخية المسائية والليلية على المدن الأوكرانية”.

وأردف: “نعتبر مثل هذه العمليات مجرد محاولة لكسر أوكرانيا وإجبارها على قبول شروط غير مقبولة بشكل قاطع”.

وبعد ليلة من الغارات الجوية، ظهرت بعض علامات الذعر في وسط كييف، وشاهد مراسلو رويترز جنودا أوكرانيين يحملون بنادق ومجموعة من النساء يهرولن في الشارع، وفي مكان قريب، أجبر الجنود الأوكرانيون رجلا في ثياب مدنية على الاستلقاء على الرصيف.

وقال بيان عن الأمم المتحدة، إن الأمين العام شدد أيضاً على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في أوكرانيا أهمية قصوى في الوقت الحالي.

على صعيد آخر، رحب الرئيس الأوكراني بإعلان ألمانيا تزويد بلاده بأسلحة، وطالب الأمم المتحدة بحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن.