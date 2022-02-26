شكرا لقرائتكم خبر عن 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات من ألمانيا في طريقها لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أفاد مصدر في الحكومة الألمانية، اليوم السبت، أن السلطات الألمانية أجازت تسليم أوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات؛ وفق فرانس برس.

ولفتت فرانس برس أن هذا الأمر الذي يشكل تراجعا عن سياسة اتبعتها الحكومة الألمانية في الأعوام الأخيرة وتقضي بحظر أي تصدير لأسلحة فتاكة في مناطق نزاعات.

وقال المصدر: “بالنظر إلى العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، فإن الحكومة الألمانية مستعدة للموافقة على تسليم معدات تحتاج إليها أوكرانيا بإلحاح للدفاع عن نفسها”.

وكانت قيادة الأركان الأوكرانية، كشفت منذ ساعات، عن تمكنها من إسقاط مقاتلة روسية بصواريخ مضادة للطائرات في منطقة البحر الأسود؛ بحسب خبر عاجل أوردته قناة “العربية”.