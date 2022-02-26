شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل وإصابة نحو 3500 جندي روسي في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني مقتل وإصابة نحو 3500 جندي روسي في الاشتباكات.

وأضاف أن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم خلال اليوم السبت.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الأوكرانية “كييف” اشتباكات عنيفة في بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية.

كما شهدت مدينة خاركيف قصفا مستمرا ، ودوي صفارات الإنذار.

وفي المدينة ذاتها شهدت إقبالا كثيفا على مراكز تجنيد المتطوعين لمواجهة الغزو الروسي.