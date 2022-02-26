شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس الأوكراني: سنقاتل إلى أطول وقت ممكن لاستعادة بلادنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستظل صامدة، وأنهم سيقاتلون إلى أطول وقت ممكن لاستعادة البلاد. وأضاف الرئيس الأوكراني: “ممتن للدول التي أبدت استعدادها لإقصاء روسيا من نظام “سويفت”. وأوضح زيلينسكي أن دفاع الشعب الأوكراني عن أرضه أحبط سيناريو الاحتلال الروسي؛ مؤكدا أن “الشعب مستعد للدفاع عن بلادنا لمنع وقوعه تحت الاحتلال”. Related Posts:

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس الأوكراني: سنقاتل إلى أطول وقت ممكن لاستعادة بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.