شكرا لقرائتكم خبر عن انتشرت صورتها بشكل واسع على مواقع التواصل.. حقيقة وفاة طالبة مغربية بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالجزائر، اليوم السبت، صور لفتاة جزائرية تدرس بأوكرانيا، زاعمين أنها قتلت في الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا.

من فورها التقطت مواقع مغربية الموضوع لتؤكد أن الصورة تعود لفتاة مغربية تقطن بطنجة.

ونفت وفاء بنيعيش، صاحبة الصورة الأصلية، وهي فتاة تعيش بمدينة طنجة، خبر وفاتها، مشيرة إلى أنها في الأصل غير موجودة في أوكرانيا ولا تدرس هناك.

وقالت الطالبة وفاء في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيسبوك:” إن المواقع تنقل الكذب .. ولا حولا ولا قوة إلا بالله”.