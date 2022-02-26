شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش لرئيس أوكرانيا: الأمم المتحدة ستزيد المساعدات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت ليبلغه باعتزام المنظمة العالمية "تعزيز المساعدات الإنسانية لشعب أوكرانيا".

وأضاف المتحدث في بيان أن جوتيريش "أبلغ الرئيس (الأوكراني) بأن الأمم المتحدة ستُطلق يوم الثلاثاء مناشدة لتمويل عملياتنا الإنسانية في أوكرانيا".

وقال مارتن جريفيث منسق الإغاثة في الأمم المتحدة أمس الجمعة إن هناك حاجة إلى ما يزيد على مليار دولار لعمليات الإغاثة في أوكرانيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة مع نزوح مئات الألوف من السكان بعد غزو روسيا لجارتها.