بالفيديو - صاروخ يصيب مبنى سكنياً في كييف

أصيب مبنى سكني كبير في كييف بصاروخ، على ما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية اليوم (السبت)، من دون تقديم تفاصيل عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن، إلا أن المعلومات الأولية تفيد بعدم سقوط قتلى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21 مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه «جارية».