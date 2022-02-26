بالفيديو - صاروخ يصيب مبنى سكنياً في كييف

26 فبراير , 2022
صاروخ يصيب مبنى سكنياً في كييف
أصيب مبنى سكني كبير في كييف بصاروخ، على ما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية اليوم (السبت)، من دون تقديم تفاصيل عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن، إلا أن المعلومات الأولية تفيد بعدم سقوط قتلى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21 مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه «جارية».
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