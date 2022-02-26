ماجد المطيري يهنىء دولة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقدم الدكتور ماجد الرشدان المطيري وزير مفوض بجامعة الدول العربية، بالتهنئة بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير بالكويت.



وقال المطيري: يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد سيّدي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين سيّدي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الرشيدة والشعب الكويت بكافة شرائحه بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير.

وتابع: أتضرع لله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وتبقي كما هي واحة أمن وأمان ويكفينا الله شرور الفتن.

يذكر أن الكويتيون يحتلفون بالذكرى الـ31 لتحرير بلدهم وهم يستذكرون مواقف رائدة يستلهمون منها دروسا خالدة حول أهمية الأخوة والالتفاف حول القيادة.

وتحتفي الكويت اليوم السبت بذكرى تحريرها في مثل هذا اليوم 26 فبراير/شباط عام 1991 من الغزو العراقي، غداة احتفالها الجمعة بعيدها الوطني بمناسبة ذكرى استقلالها عن المستعمر البريطاني قبل 61 عاما.

ويستلهم الكويتيون من تلك الذكرى أهمية الثقة بالقيادة التي ناضلت حتى إتمام التحرير والوفاء لها، وهو ما يظهر جليا في الالتفاف الشعبي حول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ودعم جهودهما المتواصلة للحفاظ على استقرار الكويت وتحقيق الخير والازدهار لأبنائها.

وتحتفل الكويت هذه الأيام بأعيادها الوطنية فيما توشحت المباني والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة في البلاد بعلم الدولة وصور أمير البلاد وولي عهده، تعبيرا عن الوفاء والولاء للكويت وقيادتها.