شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف توقعت الاستخبارات الأمريكية الغزو الروسي لأوكرانيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصل الرئيس جو بايدن والمسؤولون الأمريكيون على المعلومات الاستخباراتية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل صحيح على الرغم من تأكيدات موسكو عكس ذلك.



ولفتت شبكة ”سي ان ان“ الأمريكية في تقرير، اليوم السبت، إلى أن تلك المعلومات الصحيحة جاءت بعد سوء تقدير كبير حول كيفية الانسحاب من أفغانستان، والمعلومات الاستخبارية المضللة في الفترة التي سبقت الحرب في العراق والعديد من الأخطاء الأخرى.