الكوماندوز الصومالي يقتل 29 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل الجيش الصومالي ما لا يقل عن 29 عنصرا من بينهم قادة ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جرت في قرى بضواحي منطقة بريري التابعة لإقليم شبيلي السفلى. وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن الجيش تلقى معلومات تفيد بأن عناصر ميليشيات الشباب يخططون لشن هجوم في منطقة بريري، ونجح في التصدي للهجوم وإفشاله.



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