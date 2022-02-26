العيادات المتنقلة السعودية تعالج 5 آلاف يمني خلال أسبوع

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في المقابل واصل مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية للطلبة والكوادر التعليمية في اليمن، خدماته للمستفيدين في محافظات عدن ومأرب وتعز وحضرموت، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقدم خلال يناير الماضي 358,156 خدمة لـ110,254 مستفيدا، بلغت نسبة الذكور 45% ونسبة الإناث 55%، بينما شكلت نسبة النازحين 14% والمقيمين 86%.
وشملت الخدمات المقدمة الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي والصحة المجتمعية، جرى تقديمها من خلال زيارة 252 مدرسة في 27 مديرية بالمحافظات المستهدفة.
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