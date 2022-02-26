إيران أمرت الحوثيين باختطاف الشرعبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن اختطاف ميليشيات الحوثي الإرهابية للإعلامي عبدالرحمن الشرعبي مساعد رئيس الملحقية الإعلامية بالسفارة الأمريكية في اليمن، واقتحام منزله في صنعاء، بإيعاز إيراني، بعد أيام من اعتقال زميله في الملحقية الإعلامي نبيل سلطان، وإخفائهما قسريا، يؤكد استمرارها في نهج الإرهاب وانتهاك القانون الدولي‏.

وأوضح في سلسلة تغريدات على تويتر أنه وبدلا من إطلاق ميليشيات الحوثي للمختطفين من موظفي السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، وإخلاء مقر السفارة في العاصمة المختطفة صنعاء، وإعادة محتوياتها المنهوبة، ذهبت الميليشيات لاعتقال المزيد منهم، في تحد سافر للمجتمع الدولي، واستخفاف بالأصوات المعارضة لخطوة إعادة تصنيفها منظمة إرهابية.

وجدد الإرياني، التأكيد أن هذه الجريمة لا تمثل الشعب اليمني الذي يكن التقدير لأشقائه وأصدقائه، وإنها صادرة عن ميليشيات سيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وضربت عرض الحائط بالقواعد الدبلوماسية، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، ولا تختلف في ممارساتها عن التنظيمات الإرهابية.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي لإطلاق موظفي السفارة الأمريكية، والأمم المتحدة، وكافة السياسيين والإعلاميين والصحفيين المخفيين قسريا في معتقلاتها، والتحرك الفوري وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لإدراجها وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

من جهته، وثق مركز رصد للحقوق والتنمية، أكثر من 1540 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإيرانية بحق المدنيين في محافظة البيضاء خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات المركز تزايد حالات الانتهاكات في مديريات (الزاهر – الصومعة – ناطع – نعمان) بالتزامن مع الهجمات الحوثية التي شنتها ميليشيات الحوثي على تلك المديريات أواخر العام الماضي.

وعلى الصعيد الإنساني، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن اليمن الذي مزقته الصراعات يتجه نحو كارثة بسبب نضوب التمويل الإنساني. وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، في ختام زيارة لليمن استغرقت يومين، «إن البرنامج بات مضطرا لتقليص المساعدات الغذائية الضرورية لملايين الأسر الجائعة».

وأضاف في بيان، «ليس لدينا خيار سوى أخذ الطعام من الجياع لإطعام المتضورين جوعا». وتابع المسؤول الأممي قائلا «ما لم نحصل على تمويل فوري، سنخاطر في غضون أسابيع قليلة حتى بعدم قدرتنا على إطعام المتضورين جوعا.. سيكون هذا هو الجحيم على الأرض». ورجح برنامج الأغذية العالمي أن يؤدي تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في البلد الذي يعتمد على الاستيراد.

ميدانيا، دمر الجيش اليمني في المنطقة الخامسة زورقين حوثيين في البحر الأحمر، وقال «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش اليمني «إن ‏التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة دمر زورقين مفخخين تابعين للميليشيات الحوثية الإيرانية أثناء محاولتهما اجتياز المياه الإقليمية شمال غرب البحر الأحمر».

تقرير مركز رصد لانتهاكات البيضاء:







1540 انتهاكا.



1086 أسرة هجرت مسكنها.



154 حالة اعتقال تعسفي.



45 قتيلا مدنيا.



144 واقعة اعتداء على الممتلكات



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