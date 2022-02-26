تركيا تقتل 12 كرديا في العراق وسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية «تحييد» 12 مقاتلا كرديا في شمال العراق وسوريا.

وأوضحت أن قواتها حيدت عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق و10 مقاتلين تابعين لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

وأكدت أن العناصر التي تم «تحييدها» في سوريا كانت تحاول «شن هجمات إرهابية» في مناطق نفوذ تركيا هناك.

وتستهدف تركيا مرارا حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب في سوريا. وقد أدت غارات تركيا في العراق لاعتراضات من بغداد.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984، ولقي أكثر من 40 ألف شخص مصرعهم في الصراع.