500 أسير فلسطيني يقاطعون المحاكم الإسرائيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل نحو 500 أسير «إداري» فلسطيني مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ57 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، كان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع يناير الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ووفق نادي الأسير، يواصل المرضى من الأسرى الإداريين في سجن «مجدو» مقاطعة الدواء لليوم الـ11، وفي سجن «عوفر» لليوم الثالث على التوالي.

وكان الأسرى أعلنوا عن هذه الخطوة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل السجون كافة.

وأفاد النادي أمس، بأن حالة من التوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض الأسرى إجراء ما يسمى «الفحص الأمني»، وهو جزء أساس من خطواتهم النضالية المستمرة منذ 21 يوما، رفضا للهجمة الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.

مطالب الأسرى الفلسطينيين:

