شكرا لقرائتكم خبر 500 أسير فلسطيني يقاطعون المحاكم الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، كان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع يناير الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
ووفق نادي الأسير، يواصل المرضى من الأسرى الإداريين في سجن «مجدو» مقاطعة الدواء لليوم الـ11، وفي سجن «عوفر» لليوم الثالث على التوالي.
وكان الأسرى أعلنوا عن هذه الخطوة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل السجون كافة.
وأفاد النادي أمس، بأن حالة من التوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض الأسرى إجراء ما يسمى «الفحص الأمني»، وهو جزء أساس من خطواتهم النضالية المستمرة منذ 21 يوما، رفضا للهجمة الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.
مطالب الأسرى الفلسطينيين:
- وقف الإجراءات الهادفة إلى سلب منجزاتهم.
- فك قيود خروجهم إلى ساحة السجن (الفورة).
- إنهاء حالة القمع التي يمارسها الاحتلال.
كانت هذه تفاصيل خبر 500 أسير فلسطيني يقاطعون المحاكم الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.