عثمان ينضم إلى 82 ضحية في احتجاجات السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أمس، وفاة شاب متأثرا بإصابته خلال احتجاجات سابقة، مما يرفع حصيلة قتلى المظاهرات إلى 83.

وقالت اللجنة في بيان إن مهتدي حيدر عثمان (26 عاما) فارق الحياة أمس، بعد معاناة في العناية المكثفة بالمشفى، وأضافت «أصيب برصاص حي في الحوض مباشرة أثناء مشاركته في مليونية 14 فبراير بأم درمان».

ولفتت إلى أنه يرتفع عدد شهدائنا الموثقين لدينا إلى 83 شهيدا، منذ الحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد عقب قرارات قائد الجيش الصادرة في 25 أكتوبر الماضي، ولا توجد أي إحصائية حكومية لضحايا الحراك الاحتجاجي.

من جهة أخرى شكل النائب العام السوداني لجنة للتحقيق في كل الانتهاكات التي صاحبت المواكب الاحتجاجية، الخطوة التي لاقت إشادة من خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، خلال زيارته السودان الأسبوع الماضي.

ويشهد السودان عددا من الاحتجاجات منذ قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، قضت بإقالة الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ، في إجراءات وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة.

ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد مظاهرات رافضة لهذه التدابير ومطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، فيما تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم «يونيتامس» جهودا لحل الأزمة عبر عملية تشاورية.