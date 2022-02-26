موسكو توضح: لماذا دعا الرئيس الأوكراني إسرائيل للتوسط مع روسيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عضو الدوما الروسي، أناتولي فاسرمان، عن سبب دعوة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى التوسط في المفاوضات مع روسيا.

وقال فاسرمان، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن سبب الدعوة يكمن في أن إسرائيل لديها بيئة أكثر ملاءمة لحوار هادئ.

وأضاف عضو الدوما الروسي: "رفض زيلينسكي الذهاب إلى مينسك، ومن المحتمل أن يحرضه البولنديون في وارسو على مواصلة الأعمال العدائية".

وتابع: "أرى أنه يعتقد أنه سيكون لديه في إسرائيل بيئة أكثر ملاءمة من أجل الاتفاق بهدوء على كل شيء. والأهم من ذلك أنه في حال فشلت المفاوضات فإن الرئيس الأوكراني سيبقى هناك!"

وأشار أناتولي فاسرمان إلى أنه في حال انهيار المفاوضات، لن يرغب البولنديون في إبقاء زيلينسكي لديهم، لأنه في وارسو "لا تزال حاضرة مذبحة فولين في الذاكرة، إلى جانب مظاهر تمجيد ستيبان بانديرا زعيم الحركة القومية الأوكرانية" التي ارتكبت الفظائع في بولندا قبل أن يقضي عليها الجيش السوفيتي الذي حرر بولندا من النازية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، استئناف عمليتها العسكرية في أوكرانيا بعد توقفها أمس الجمعة، إثر رفض كييف التفاوض مع موسكو.