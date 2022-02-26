"محامى القاهرة الجديدة": "الوطنية لحقوق الإنسان" تؤكد اهتمام مصر بالمعايير الدولية

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مهنا، نقيب محامى القاهرة الجديدة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد اهتمام مصر والقيادة السياسية بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مضيفا أن تكامل مبادئ الاستراتيجية وكفالتها لحقوق الإنسان كونها طويلة الأمد يؤكد شموليتها، وتعظيمها للحريات والحقوق على كافة المستويات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها والتى تدعم المجتمع، وأنها الأولى من نوعها فى هذا المجال.

وأضاف مهنا، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتى لتكمل الدور العظيم الذى تقوم به الدولة فى المجالات الأخرى المتعلقة بالإنسان كاهتمامها بذوى الاحتياجات الخاصة ضمن مبادرة "قادرون باختلاف"، ودعم المرأة والشباب وتأهيلهم لتولى المراكز القيادية فى المجتمع، كذلك دعم الأطفال وتوفير الحماية اللازمة لهم والرعاية اللازمة فى كافة المجالات وأيضا الاهتمام بكبار السن.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ستساعد الجهات المختصة بمجال حقوق الإنسان فى تطوير آليات الرصد لديها، والتواصل مع المواطنين والجهات والمؤسسات المختلفة، مع إمكانية تلقى الشكاوى عبر الرسائل الإلكترونية المختلفة والتعامل معها، مشيرا إلى أن مصر رائدة فى كل المجاملات، وأنه لا جديد عليها أن تكون رائدة فى إطلاق وتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان.

وأوضح أحمد مهنا نقيب محامى القاهرة الجديدة والمحامى بالنقض، الدور الذى تلعبه نقابة المحامين فى مجال حقوق الإنسان باعتبار أن نقابة المحامين تعتبر أقدم مؤسسات المجتمع المدنى المعنى بحقوق الإنسان ويدافع عنها باعتبارها جزء من مهام عمل المحامي.