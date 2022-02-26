شكرا لقرائتكم خبر عن محرقة روسية متنقلة لحرق الجثث لإخفاء الخسائر في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت صحيفة “التلغراف” وقناة “فوكس نيوز” أن محرقة روسية متنقلة شوهدت بين القوات الروسية التي واصلت، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، تقدمها نحو دولة أوكرانيا المجاورة.

وحسب قناة “فوكس نيوز” ، فإن موقع الأسلحة والآليات في روسيا يتضمن المحرقة المتحركة ، حيث يمكن نشرها إذا لزم الأمر أثناء الحرب المستمرة على أوكرانيا,

ونقلت التلغراف عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن محرقة الجثث المتنقلة يمكن استخدامها كوسيلة لتقليل ظهور الخسائر العسكرية الروسية.

وكانت القوات الروسية قد استمرت، في الوصول للسيطرة على كييف العاصمة الأوكرانية، باستخدام ما يُعتقد أنها وسيلة لتطويق البلاد.