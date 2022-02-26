شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الأركان الأوكرانية: إسقاط مقاتلة روسية بمنطقة البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت قيادة الأركان الأوكرانية عن تمكنها من إسقاط مقاتلة روسية بصواريخ مضادة للطائرات في منطقة البحر الأسود؛ بحسب خبر عاجل أوردته قناة “العربية”.

وكانت أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولجا ستيفانيشينا، قد أعلنت صباح اليوم السبت، أن هناك أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي.

وناشدت ستيفانيشينا الصليب الأحمر التدخل من أجل نقلهم إلى روسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت مقاطع فيديو تظهر أرتالا من الدبابات الروسية في طريقها إلى داخل أوكرانيا، وأخرى محترقة في ذات المكان.

كما أظهرت صور ومقاطع أخرى رتلا عسكريا روسيا مدمرا في خيرسون جنوب أوكرانيا.

و لا تزال شوارع العاصمة الأوكرانية كييف تشهد اشتباكات عنيفة، حيث تدخل عملية الغزو الروسي التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين يومها الثالث على التوالي.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية.

فيما شهدت المدن المحيطة بالعاصمة كييف اشتباكات عنيفة أشبه بحرب الشوارع.