شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي بحجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت القوات البحرية في اليمن من تدمير زورقين مفخخين تابعين لمليشيا الحوثي المتمردة في اليمن. وبحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن، فقد تمكن التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة من تدمير زورقين مفخخين تابعين لمليشيا الحوثي الإيرانية. وأضاف أنه تم تدميرهما، أثناء محاولتهما اجتياز المياه الإقليمية شمال غرب البحر الأحمر. Related Posts:

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.