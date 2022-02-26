شكرا لقرائتكم خبر عن 19 قتيلا وأكثر من 70 جريحا من المدنيين بمعارك في منطقة دونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

سقط 19 قتيلا وأكثر من 70 جريحا من المدنيين جراء المعارك في منطقة دونيتسك؛ بحسب خبر عاجل لقناة “العربية”.

وكانت مصادر مطلعة أعلنت سقوط قتيل وإصابة 12 آخرين في استهداف حافلة ركاب في خاركيف بأوكرانيا.

في غضون ذلك أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولجا ستيفانيشينا أن هناك أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي.

وناشدت ستيفانيشينا الصليب الأحمر التدخل من أجل نقلهم إلى روسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت مقاطع فيديو تظهر أرتالا من الدبابات الروسية في طريقها إلى داخل أوكرانيا، وأخرى محترقة في ذات المكان.