شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا توافق على تصدير 400 قذيفة «RPG» من هولندا لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الألمانية إن ألمانيا وافقت على إرسال 400 قذيفة آر.بي.جي من هولندا إلى أوكرانيا مؤكدة بذلك تحولا في السياسة الألمانية بعد أن تعرضت برلين لانتقادات بسبب رفضها إرسال أسلحة إلى كييف خلافا لما فعلته الدول الغربية الأخرى.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم السبت "أكدت المستشارية الموافقة".

والقذائف من احتياطي الجيش الألماني.

ومنذ وقت طويل تعمل ألمانيا بسياسة عدم تصدير الأسلحة إلى المناطق التي تشهد حروبا، ويرجع ذلك جزئيا إلى تاريخها الدامي خلال القرن العشرين وما نتج عنه من انتهاج السلمية وعدم الانخراط في الحروب.

ويتعين على الدول التي تريد تقديم أسلحة ألمانية إلى أطراف ثالثة الحصول على موافقة برلين أولا.