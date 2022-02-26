شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر: روسيا تفرض قيودا على الدخول للموقع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة تويتر في تغريدة اليوم السبت إنها علمت بفرض قيود على دخول بعض الأشخاص في روسيا لموقعها وأضافت أنها تسعى للحفاظ على الموقع آمنا ومتاحا.

وقالت موسكو يوم الجمعة بعد يوم واحد من غزو روسيا لأوكرانيا إنها فرضت قيودا بشكل جزئي على دخول فيسبوك التابع لشركة ميتا بلاتفورمز متهمة إياها بفرض "رقابة" على وسائل الإعلام الروسية. ولم يتضح على الفور ما الذي ستتضمنه قيود روسيا على فيسبوك.

ولم ترد تويتر على الفور على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد تواصلت مع الشركة بشأن أي إجراءات.