شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعلن مقتل 2 من رعاياها في أوكرانيا وتستدعي سفير روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اليونان اليوم السبت إن اثنين من الرعايا اليونانيين قتلا وأصيب ستة آخرون في قصف روسي بالقرب من مدينة ماريوبول في أوكرانيا وإنها استدعت سفير روسيا إلى وزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية إن القصف وقع خارج قرية سارتانا وإن أحد المصابين طفل.

وفي اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق من الشهر الجاري شدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس على ضرورة حماية العاملين اليونانيين في أوكرانيا.

وقصفت القوات الروسية المدن الأوكرانية بالمدفعية وصواريخ كروز اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي لكن العاصمة كييف ما زالت في أيدي الأوكرانيين.