بالفيديو.. طبيب عراقي ينقذ سيدة في أوكرانيا

بغداد - ياسين صفوان - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب عراقي يقيم في أوكرانيا، وهو يسهم في إنقاذ سيدة داهمها مخاض الولادة عند محطة القطار.



وظهر الشاب سيف الحديدي وهو صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، باحثاً عن فريق إنقاذ من الشرطة الأوكرانية لنجدة السيدة.

وحسب الفيديو المصور، تجمهر مواطنون عند محطة القطار في محاولة للهروب من البلاد التي تشتعل الحرب في أرجائها، فيما كانت السيدة تعاني وسط ذلك الجمع من آلام الولادة.