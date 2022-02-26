الارشيف / اخبار العالم

الكاظمي يعقد اجتماعاً بشأن خطة حماية الزائرين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكاظمي يعقد اجتماعاً بشأن خطة حماية الزائرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، اجتماعاً مع القيادات الأمنية في الكاظمية بشأن خطة حماية الزائرين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يزور مدينة الكاظمية المقدسة ويشرف من مدينة الكاظمية على الخطة الأمنية لحماية الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".

وأضاف أن الكاظمي "يجتمع بالقيادات الأمنية في مقر اللواء الثامن-الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية، ويستمع إلى تقرير مفصّل من قائد عمليات بغداد والقيادات الأمنية والاستخبارية بشأن تنفيذ الخطّة الأمنية".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا